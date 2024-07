POL-PDNR: Verkehrsunfall mit überschlagenem PKW - B8

Linz am Rhein (ots) - Am Montagabend kam es im Ahrweg zu einem Heckenbrand im Garten eines Wohnhauses. Ein Anwohner hatte einen Weg mittels Unkrautflämmer bearbeitet, wodurch eine Hecke in Brand geriet. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr konnte der Brand durch Anwohner gelöscht werden. Zwei vor Ort awesende Kinder, die durch den Brand in Berührung des Rauches kamen, wurden vorsorglich ärztlich untersucht. Es konnten ...

mehr