POL-EL: Spelle - Audi A4 auf Parkplatz beschädigt

Nordhorn (ots) - Am 15.02.2025 wurde gegen 10:00 Uhr ein schwarzer Volvo XC60 auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Veldhauser Straße in Nordhorn auf unbekannte Weise beschädigt. Der Verursacher gab sich vor Ort nicht zu erkennen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Christopher Degner ...

mehr