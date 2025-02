POL-EL: Nordhorn - Volvo XC60 beschädigt

Nordhorn (ots) - Am Montagnachmittag kam es zu einem Brand in einer Tischlerei an der Hollandstraße in Nordhorn. Mutmaßlich aufgrund eines technischen Defekts geriet die Abgasanlage eines Lackraums in Brand. Dank des schnellen Eingreifens der Mitarbeiter konnte das Feuer frühzeitig mit Handfeuerlöschern gelöscht werden. Eine Person erlitt eine leichte ...

