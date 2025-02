Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Brand in Tischlerei: Feuerwehr verhindert größere Schäden

Nordhorn (ots)

Am Montagnachmittag kam es zu einem Brand in einer Tischlerei an der Hollandstraße in Nordhorn. Mutmaßlich aufgrund eines technischen Defekts geriet die Abgasanlage eines Lackraums in Brand. Dank des schnellen Eingreifens der Mitarbeiter konnte das Feuer frühzeitig mit Handfeuerlöschern gelöscht werden. Eine Person erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung und wurde durch den Rettungsdienst behandelt.

Gegen 14:43 Uhr ging die Meldung eines Dachstuhlbrandes bei der Rettungsleitstelle ein. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnte eine Rauchentwicklung aus dem Inneren der Tischlerei festgestellt werden. Die Feuerwehr Nordhorn war mit sechs Fahrzeugen und 36 Einsatzkräften vor Ort und übernahm die Nachlöscharbeiten.

Ersten Ermittlungen zufolge kam es in der Tischlerei zu einem Kurzschluss, dessen Ursache noch unklar ist. Nach dem Wiedereinschalten der Sicherung lief die Abgasanlage des Lackraums weiter, in deren Rohrleitung schließlich das Feuer ausbrach. Flammen schlugen aus dem Schornstein der Abgasanlage und beschädigten die Außenwand leicht.

Durch das schnelle Eingreifen der Mitarbeiter und die rasche Alarmierung der Rettungskräfte konnte größerer Schaden verhindert werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell