POL-EL: Nordhorn - Schwerer Verkehrsunfall auf der B213 - Eine Person verstorben

Neuenhaus (ots) - Am Samstagabend kam es zu einem Raubüberfall auf eine Tankstelle an der Nordhorner Straße in Neuenhaus. Zwei bislang unbekannte, männliche, maskierte und komplett dunkel gekleidete Täter betraten gegen 21:50 Uhr den Verkaufsraum. Sie bedrohten den 20-jährigen Angestellten und forderten die Herausgabe von Bargeld. Der Angestellte kam der Aufforderung nach. Anschließend brachten die Täter den jungen ...

