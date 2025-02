POL-EL: Salzbergen - Feuer greift auf Nachbargarage über

Haren (ots) - In der Nacht zu Sonntag kam es auf der A31 bei Haren zu einem Verkehrsunfall. Der 65-jährige Fahrer eines Mercedes war gegen 1:55 Uhr auf der Autobahn in Richtung Norden unterwegs. Dabei platzte ein Reifen am Pkw, wodurch dieser ins Schleudern geriet und mit der Mittelschutzleitplanke kollidierte. Der Fahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Rückfragen bitte an: ...

