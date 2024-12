Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kopfnuss und Weihnachtsmarktrandale - die Polizei sucht nach Tatverdächtigen

Iserlohn (ots)

Zeugensuche nach Kopfnuss

Ein 30 Jahre alter Iserlohner wurde am Dienstagabend in einem Obst- und Gemüseladen an der Friedrichstraße angegangen. Gegen 19 Uhr wollte er dort einen Einkauf tätigen, dieser wurde jedoch durch einen unbekannten Mann unterbrochen. Der Iserlohner wurde im Laden angegangen und der Unbekannte gab ihm eine Kopfnuss, wodurch der Iserlohner Kopfschmerzen erlitt. Nun sucht die Polizei Zeugen, die sich zu dem Zeitpunkt ebenfalls im Geschäft aufgehalten haben, und Angaben zu dem Tatverdächtigen machen können.

Randale auf dem Weihnachtsmarkt

Ein 38-Jähriger ohne festen Wohnsitz randalierte am Dienstag in der Stadt und wurde zwangseingewiesen. Zuvor gab es eine Körperverletzung und eine Bedrohung auf dem Weihnachtsmarkt - die Polizei sucht Zeugen und Beteiligte: Um 13 Uhr randalierte er beim Besuch einer Praxis an der Oberen Mühle, dort wurden ihm klare Verhaltensanweisungen erteilt und Konsequenzen seiner Verhaltensweise bei Fortbestehen angedroht. Um 15:45 Uhr kam dann der erneute Anruf: Jemand randaliert auf dem Weihnachtsmarkt. Wie sich am Alten Rathausplatz herausstellte, hatte der 38-Jährige dort für Aufsehen an einer Glühweinbude gesorgt, nachdem er dort Gegenstände umstieß und ein Zwillingskinderwagen dadurch getroffen wurde. Zwei erregte Männer hielten den 38-Jährigen fest und traten ihn. Sie warfen dem Mann vor, er habe absichtlich einen Gegenstand in Richtung des Kinderwagens geworfen, danach gingen sie davon. Der 38-Jährige wurde auf Grund seines wiederholten aggressiven Verhaltens zur Polizeiwache verbracht, wo Arzt und Ordnungsamt erschienen und ihn nach Prüfung in eine psychiatrische Einrichtung verbrachten. Gegen ihn wird nun wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung zum Nachteil der Kinder im Kinderwagen ermittelt. Ebenso ermittelt die Polizei gegen die beiden unbekannten Männer, die den Mann danach angegangen sein sollen. Einer der Männer soll 30-40 Jahre alt sein und eine graue Mütze, sowie eine Jogginghose und eine schwarze Jacke der Marke Wellensteyn getragen haben. Der zweite Mann wird als 50-60 Jahre alt beschrieben. Er soll Bart, Mütze, Brille und weißes Haar tragen und war dunkel bekleidet, zudem trug er einen Rucksack. Die Polizei Iserlohn nimmt Hinweise zum Geschehen und den Beteiligten entgegen. (lubo)

