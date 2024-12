Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeugensuche nach Körperverletzung

Lüdenscheid (ots)

Ein 46-jähriger Lüdenscheider wird am Dienstag, gegen 16 Uhr, Opfer einer Körperverletzung durch vier unbekannte Tatverdächtige in der Fußgängerunterführung am Sternplatz. Einer der Täter rempelte den Geschädigten unvermittelt an. Dann schlugen er und seine Begleiter mit Fäusten auf den Lüdenscheider ein, der dadurch zu Boden fiel. Sie traten mehrfach gegen den Körper des 46-jährigen und ließen erst von ihm ab, als ein Zeuge sich näherte und dazwischen ging. Drei der Tatverdächtigen entfernten sich in Richtung Innenstadt, eine Person verließ die Unterführung in Richtung Hohfuhrstraße. Der Geschädigte erlitt Verletzungen am Kinn und am Ohr. Er konnte vor Ort nach ambulanter Behandlung durch den Rettungswagen wieder entlassen werden. Der Zeuge beschreibt die Täter allesamt als männlich, zwischen 15 und 18 Jahren, mit westasiatischem Erscheinungsbild und schwarzen Haaren. Sie trugen schwarze Hosen und schwarze Jacken. Der Täter, der sein Opfer unvermittelt angerempelt hat, habe lockige Haare getragen. Hinweise zu den bislang unbekannten Tatverdächtigen nimmt die Polizei Lüdenscheid unter 9099-0 entgegen. (lk)

