Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Vorsicht Diebe

Kierspe (ots)

Unbekannte Täter drangen in der Zeit vom 30.11., 16 Uhr, bis zum 03.12., 10 Uhr, in die Gartenhütte einer 83-jährigen Geschädigten in der Straße Am Nocken in Kierspe ein. Dabei beschädigten sie eine Glasscheibe und den Rahmen der Eingangstür. Hinweise nimmt die Polizei Meinerzhagen unter 9199-0 entgegen. (lk)

