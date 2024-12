Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Tätertrio an Fahrzeugen erwischt

Schalksmühle (ots)

Eine 45 Jahre alte Schalksmühlerin hat in der vergangenen Nacht um 0 Uhr drei Männer ertappt, die sich an einem Pkw und einem Wohnmobil in der Waldesruh zu schaffen gemacht haben. Zunächst sah sie einen ihr verdächtig vorkommenden weißen Ford Kombi, der die Straße befuhr. Ein Mann mit schwarzem Kapuzenpullover und dunkler Hose verblieb am Ford, die zwei ähnlich gekleideten Männer machten sich an einem Pkw und einem Wohnmobil zu schaffen, liefen dann aber zum Auto und fuhren gemeinsam in Richtung Stallhaus davon, womöglich fühlten sie sich ertappt. Wie die 45-Jährige im Anschluss feststellte, wurden der Pkw und das Wohnmobil durch die Unbekannten geöffnet, jedoch wurde nichts entwendet. Das Auto der Tatverdächtigen hatte kein angebrachtes Nummernschild. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Fahrzeug oder anderen Beobachtungen in der Nacht machen können. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell