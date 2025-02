POL-EL: Haren - Unfall auf Autobahn

Schüttorf (ots) - Am Samstag gegen 19:30 Uhr haben bislang unbekannte Täter versucht, in ein Wohnhaus an der Sternstraße in Schüttorf einzubrechen. Dabei beschädigten die Täter ein Fenster sowie einen Blumenkübel. Hierdurch wurde die Bewohnerin auf die Tat aufmerksam, woraufhin die Täter in unbekannte Richtung flüchteten. Zu einem weiteren Einbruch in ein Wohnhaus in Schüttorf kam es am Samstag zwischen 19:30 ...

