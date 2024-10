POL-SI: Einbruch in Supermarkt - Täter flüchten unerkannt - #polsiwi

Siegen (ots) - Ein augenscheinliches Rennen lieferten sich am späten Samstagabend eine 21-Jährige und ein 19-Jähriger auf der Geisweider Straße. Am späten Samstagabend (05.10.2024), gegen 22:40 Uhr, kamen einer Zivilstreife der Polizei auf Höhe der Bahnstraße in Geisweid zwei Pkw mit augenscheinlich deutlich ...

mehr