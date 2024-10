POL-SI: "Illegales Autorennen" in Siegen ? - Polizei sucht Geschädigten und Zeugen - #polsiwi

Bad Berleburg - Wingeshausen (ots) - In der Zeit von Freitagabend (04.10.2024) bis Samstagmittag (05.10.2024) haben bislang unbekannte Täter eine landwirtschaftliche Arbeitsmaschine in Bad Berleburg Wingeshausen beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten Unbekannte einen Edelstahlbolzen an einer Maispflanze befestigt. Dies führte dazu, dass dieser bei ...

mehr