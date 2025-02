Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Einbrüche in Wohnhäuser

Schüttorf (ots)

Am Samstag gegen 19:30 Uhr haben bislang unbekannte Täter versucht, in ein Wohnhaus an der Sternstraße in Schüttorf einzubrechen. Dabei beschädigten die Täter ein Fenster sowie einen Blumenkübel. Hierdurch wurde die Bewohnerin auf die Tat aufmerksam, woraufhin die Täter in unbekannte Richtung flüchteten. Zu einem weiteren Einbruch in ein Wohnhaus in Schüttorf kam es am Samstag zwischen 19:30 und 20 Uhr in der Straße Erster Rundweg. Hier verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt und entwendeten Schmuck. Insgesamt entstand bei beiden Taten ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Ob die Taten im Zusammenhang stehen, wird derzeit ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Bentheim unter der Rufnummer 05922/776600 zu melden.

