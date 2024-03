Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Polizei nimmt Fahrzeugdieb fest

Helmstedt (ots)

Helmstedt, Rottenweg

21.03.24, 07:35 Uhr

Am Donnerstagmorgen konnten Beamte der Polizei Helmstedt im Rottenweg in Emmerstedt einen Fahrzeugdieb festnehmen.

Der 25-Jährige hatte sich mit einem am Mittwoch in Dortmund entwendeten Mercedes Sprinter festgefahren. Ein aufmerksamer Passant bemerkte dies und informierte die Polizei. Vor Ort forderten die Polizeibeamten einen Abschleppdienst zur Bergung des Transporters an, da dieser sich tief ins Erdreich eingegraben hatte. Als der Sprinter-Fahrer im weiteren Verlauf seiner Fahrzeugpapiere vorzeigen sollte gab er zu, dass er diese nicht bei sich habe, da er den Transporter am Tag zuvor entwendet habe.

Der junge Mann wurde im Anschluss für die Durchführung weiterer polizeilicher Maßnahmen zur Polizeidienststelle in Wolfsburg gefahren und am Freitagmorgen einem Haftrichter am Amtsgericht Helmstedt vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl gegen den 25-jährigen Fahrzeugdieb. Er wurde im Anschluss einer Justizvollzugsanstalt zugeführt.

