POL-RE: Gladbeck: Alleinunfall auf der Arenbergstraße

Recklinghausen (ots) - Nach dem Brand in einem Neubau-Wohnhaus am Holunderweg ("Kirschgärten") geht die Polizei von Brandstiftung aus. Das Feuer war am Dienstagmorgen ausgebrochen. Heute waren Brandermittler der Polizei vor Ort: Nach derzeitigen Erkenntnissen kann ein technischer Defekt ausgeschlossen werden, so dass von einer vorsätzlichen Brandstiftung ausgegangen werden muss. Aus diesem Grund werden Zeugen gesucht, ...

