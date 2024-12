POL-RE: Haltern am See: Zusätzliche Sicherung verhindert Einbruch

Recklinghausen (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde in eine Grundschule auf der Dorfstraße eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten zwischen 20.15 Uhr (am Dienstag) und 7.30 Uhr (am Mittwoch) ein Fenster auf und verschafften sich dann gewaltsam Zutritt zum Computerraum. Aus einem Schrank wurden über 30 Tablets gestohlen. In Dorsten kam es am Wochenende zu einem ähnlichen Fall in einer Schule. Ob ...

