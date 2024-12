Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Einbruch in Schule - Tablets erbeutet

Recklinghausen (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde in eine Grundschule auf der Dorfstraße eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten zwischen 20.15 Uhr (am Dienstag) und 7.30 Uhr (am Mittwoch) ein Fenster auf und verschafften sich dann gewaltsam Zutritt zum Computerraum. Aus einem Schrank wurden über 30 Tablets gestohlen. In Dorsten kam es am Wochenende zu einem ähnlichen Fall in einer Schule. Ob Zusammenhänge bestehen, ist noch unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Einbruch selbst oder zu Tatverdächtigen geben können. Wer etwas weiß, wird gebeten, die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell