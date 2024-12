POL-RE: Herten: Rollerfahrer bei Unfall leicht verletzt

Recklinghausen (ots) - Die Suche nach dem vermissten Mann aus Castrop-Rauxel hat sich erledigt. Der 53-Jährige konnte am Dienstagabend in Herten gefunden werden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahndung wird hiermit zurückgenommen. Wir bitten, vor allem das Foto des Mannes zu löschen und bedanken uns für die Mithilfe bei der Suche. Rückfragen für Medienschaffende bitte an: Polizeipräsidium Recklinghausen ...

