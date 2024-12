Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Drei Tatverdächtige nach versuchtem Einbruch festgenommen

Recklinghausen (ots)

Die Polizei hat drei mutmaßliche Einbrecher gefasst - ein aufmerksamer Zeuge hatte Verdächtiges beobachtet und die 110 angerufen.

Ein Zeuge konnte beobachten, wie Personen am Montagnachmittag auf der Friedastraße versuchten, in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Nach bisherigen Erkenntnissen entfernten sie eine Überwachungskamera und versuchten, die Rollläden an drei Fenstern hochzuschieben. Dem Zeugen war außerdem ein mit drei Personen besetztes Auto in der Nähe aufgefallen.

Das Fahrzeug konnte im Rahmen der Fahndung angetroffen werden. Bei den drei Fahrzeuginsassen handelt es sich um einen 20-jährigen, einen 21-jährigen und einen 19-jährigen Mann (alle ohne festen Wohnsitz in Deutschland). Sie wurden festgenommen. In dem Fahrzeug konnte außerdem mutmaßliches Diebesgut aufgefunden werden, das vermutlich aus einem Einbruch in Marl stammt. Die weiteren polizeilichen Ermittlungen dauern an.

