POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Mehrere Einbrüche - Polizei sucht Zeugen

Bottrop:

An der Berufsschule sind unbekannte Täter in der Nacht auf Montag ins Schulgebäude eingebrochen. Sie hebelten die Eingangstür auf und durchsuchten mehrere Räume. Aus dem Sekretariat wurde Bargeld gestohlen. Der Einbruch passierte zwischen 22 Uhr am Sonntag und 6.30 Uhr am Montag.

In einem Mehrfamilienhaus auf der Beckstraße sind unbekannte Täter am Montag (tagsüber) in zwei miteinander verbundene Wohnungen eingebrochen. Nach ersten Erkenntnissen wurden Taschen, Bargeld und ein Fahrzeugschlüssel gestohlen.

Castrop-Rauxel:

Am Montagabend wurde in ein Haus auf der Glückaufstraße eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten eine Terrassentür auf und verschafften sich so Zutritt. Sie durchwühlten sämtliche Räume. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar.

Zwischen Montagnachmittag und Montagabend sind unbekannte Täter in ein Einfamilienhauses auf der Cottenburgstraße eingebrochen. Die Täter hebelten die Terrassentür auf und verschafften sich so Zugang zum Haus. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht klar.

Dorsten:

Auf der Juliusstraße wurde am Wochenende in eine Schule eingebrochen. Die unbekannten Täter kletterten zunächst auf ein Vordach und brachen von dort drei Fenster auf. Gestohlen wurden iPads. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Die Tat muss zwischen Freitagnachmittag (17 Uhr) und Montagmorgen (7 Uhr) gewesen sein. Die Polizei hofft auf Zeugen, denen etwas Verdächtiges aufgefallen ist oder Hinweise auf Tatverdächtige geben kann.

Marl:

Auf der Hülsbergstraße nutzten Einbrecher eine relativ kurze Abwesenheit des Bewohners aus, um bei ihm einzubrechen. Zwischen 11 Und und 12.30 Uhr am Montag schlugen die unbekannten Täter ein Fenster ein und stiegen ins Haus ein. Gestohlen wurden mehrere Münzsätze, D-Mark Münzen und vergoldete Barren.

Auf dem Weihnachtsmarkt am Marler Stern wurden drei Hütten aufgebrochen. Die unbekannten Täter hatten es offenbar auf Süßigkeiten abgesehen. Aus zwei Ständen wurde nichts gestohlen, aus dem Süßigkeiten-Stand dafür einiges. Die Tat muss zwischen 19.30 Uhr am Montag und 10 Uhr am heutigen Dienstag passiert sein.

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

