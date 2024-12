Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Unfall auf Lippramsdorfer Straße - 16-Jähriger leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Montagnachmittag kam es gegen 16:40 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Leichtkraftrad (Motorrad). Ein 73-jähriger Essener fuhr zuvor auf der Lippramsdorfer Straße in Richtung Lippramsdorf. Ein 16-jähriger Dorstener fuhr in die gleiche Richtung und wartete an der Kreuzung zur Straße Wiesental, um auf diese abzubiegen. Als der Autofahrer an dem Jugendlichen vorbeifahren wollte, kam es zum Zusammenstoß, bei dem der 16-Jährige stürzte. Er wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. Der gesamte Sachschaden wird auf 3.000 Euro geschätzt.

