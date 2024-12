Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Internetthemenseite "Orte der Polizeigeschichte" vorgestellt

Recklinghausen (ots)

Die Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen (HSPV NRW) hat am Montag, 9. Dezember 2024, die interaktive Website des Forschungsprojekts "Orte der Polizeigeschichte" vorgestellt. Das Projekt stellt rund 50 relevante Orte der Polizeigeschichte in Nordrhein-Westfalen mit dem Fokus auf die Zeit der Weimarer Republik und des Nationalsozialismus vor. Dazu gehört auch das Polizeipräsidium Recklinghausen am Westerholter Weg.

Verantwortung und Macht können in den falschen Händen verheerende Folgen haben. Die Geschichte der Polizei zeigt genau dies. Zu Zeiten der Weimarer Republik gab sich die Polizei das Bild als "Freund und Helfer". Wenige Jahre später wurde dieses Bild in der NS-Zeit zwar genutzt, aber eine Polizei mit einer ganz anderen Zielsetzung geformt.

Zu diesem dunklen Kapitel der Polizeigeschichte haben auch die damals Verantwortlichen im Polizeipräsidium Recklinghausen beigetragen. Insbesondere bei der Gestapo waren z.B. Folter und Misshandlungen gewohnte Instrumente, um politische Gegner einzuschüchtern oder Aussagen zu erpressen. Das Recklinghäuser Polizeibataillon 316 war in besetzten Gebieten an der Hinrichtung tausender Menschen beteiligt. Das Polizeipräsidium Recklinghausen setzt sich bereits seit vielen Jahren sehr kritisch mit der eigenen Vergangenheit auseinander und leistet so einen wichtigen Beitrag gegen das Vergessen.

"Sich mit der Vergangenheit der Polizei auseinander zu setzen, halte ich für erforderlich. Nur so ist es möglich zu verhindern, dass sich die Fehler der Vergangenheit wiederholen", sagt Recklinghausens Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen. "In meiner Behörde wurde vor über zwei Jahren die Dauerausstellung "wiR Erinnern", die sich unteranderem mit den Gräueltaten während der NS-Zeit auseinandersetzt, neugestaltet. Wir nutzen die Ausstellungen auch, um die demokratische Resilienz der jungen Kolleginnen und Kollegen zu stärken", so die Behördenleiterin weiter.

Die Internetseite zur Polizeigeschichte finden Sie unter dem folgenden Link: https://polizei.nrw/presse/aus-der-vergangenheit-lernen-forschungsprojekt-orte-der-polizeigeschichte-vorgestellt. Eine Karte mit Orten der Polizeigeschichte in NRW finden Sie unter dem folgenden Link: https://www.hspv.nrw.de/projekt-orte-der-polizeigeschichte/startseite. Die Pressemeldung des Innenministeriums zur Vorstellung der Internetseite "Polizeigeschichte" finden Sie unter dem folgenden Link: https://polizei.nrw/polizeigeschichte.

