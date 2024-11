Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Zeugen nach Unfällen gesucht

Cuxhaven (ots)

Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Cuxhaven. Am vergangenen Donnerstag, 21.11.2024, ereignete sich zwischen 10 Uhr und 10.30 Uhr ein Verkehrsunfall in der Werner-Kammann-Straße. An der Kreuzung zur Mittelstraße war ein PKW mit einem E-Scooter Fahrer zusammengestoßen. Der Fahrer eines schwarzen PKW war auf der Werner-Kammann-Straße in Richtung Rathaus unterwegs. Der 18-jährige E-Scooter Fahrer kam von rechts aus der Mittelstraße und missachtete das dortige Stoppschild. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der 18-jährige leicht. Allerdings gab er gegenüber dem PKW-Fahrer zunächst an, dass es ihm gut gehe. Daraufhin setzte der PKW-Fahrer seine Fahrt fort. Später begab sich der E-Scooter Fahrer doch noch ins Krankenhaus und zeigte den Unfall bei der Polizei an. Gesucht werden nun der andere Unfallbeteiligte oder weitere Zeugen, die Angaben zu dem Beteiligten oder dem Unfallhergang machen können. Bei Hinweisen rufen Sie bitte die Polizei in Cuxhaven unter 04721-5730 an.

++++++

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Geestland. Am 25.11.2024, gegen 12.00 Uhr, befuhr ein Sattelzug, bestehend aus blauer Zugmaschine mit leerem Containerchassis, gefolgt von einem Pkw Ford, die Landesstraße 120 i.R. Bad Bederkesa. Nach ersten Ermittlungen ist es zu einer Spiegelberührung zwischen dem Sattelzug und einem begegnenden Lkw gekommen. Ein Spiegelfragment ist gegen den folgenden Pkw geschleudert. Der Sattelzug ist nach kurzem Anhalten weiter in Richtung Bad Bederkesa gefahren. Zum Lkw im Begegnungsverkehr gibt es keine Erkenntnisse. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2000,- Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit ihren Hinweisen an das Polizeikommissariat Geestland unter 04743 9280 zu wenden.

++++++

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell