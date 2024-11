Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: PKW aufgebrochen ++ Einbruch in Ferienwohnung ++ Fahren unter Betäubungsmitteln ++ Unfall zwischen Radfahrer und PKW

Cuxhaven (ots)

PKW-Scheibe eingeschlagen - Handtasche entwendet

Cuxhaven. Unbekannte Täter haben am Sonntagnachmittag einen auf einem Parkplatz an der Holter Straße abgestellten PKW aufgebrochen. Die Täter schlugen eine Seitenscheibe ein und entwendeten eine Handtasche aus dem Fahrzeuginneren. In der Handtasche befanden sich Bargeld und diverse persönliche Ausweise und Papiere der Geschädigten. Der Schaden wird auf über 1.000 Euro geschätzt.

Versuchter Einbruch in Ferienwohnung

Cuxhaven. Am Samstagabend (23.11.2024) versuchten bisher unbekannte Täter mit einem offensichtlich unrechtmäßig erlangten Schlüssel in eine Ferienwohnung in der Hans-Claußen-Straße einzubrechen. Allerdings war die Ferienwohnung zurzeit bewohnt. Als die Täter dies bemerkten, ließen sie von ihrem Vorhaben ab und flüchteten unerkannt vom Tatort.

Berauschter Fahrer flüchtet vor der Polizei

Wurster Nordseeküste. Am Sonntagmittag kam es in der Gemeinde Wurster Nordseeküste zu einer Verfolgungsfahrt. Ein 18-jähriger Fahrer aus der Wurster Nordseeküste sollte einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der junge Mann hatte jedoch anderes im Sinn, gab Gas und flüchtete vor den Beamten. Nach mehreren Kilometern konnte das Fahrzeug schließlich gestoppt werden. Schnell war klar, warum der Fahrer nicht anhalten wollte: das Fahrzeug war nicht zugelassen, der Fahrer hatte keinen Führerschein und stand zudem noch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfall zwischen Pkw und Radfahrer

Geestland. Am Sonntagvormittag kam es in Kührstedt zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer. Ein 38-jähriger Bremerhavener beabsichtigte, mit seinem Pkw von der Alfstedter Hauptstraße nach links auf die Kreisstraße abzubiegen. Dabei übersah er einen von rechts kommenden 47-jährigen Geestländer, der mit seinem Fahrrad entgegen der Fahrtrichtung auf dem Gehweg fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Radfahrer leichtverletzt wurde. Der entstandene Sachschaden blieb gering.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell