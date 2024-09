LPI-GTH: Alkoholisiert und ohne Fahrerlaubnis mit Kleinkraftrad gefahren

Eisenach (ots) - Am Sonntag, den 22.09.2024, im Zeitraum von 15.00 Uhr bis 18.15 Uhr drangen unbekannte Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Ernst-Thälmann-Straße ein. Sie öffneten gewaltsam die Wohnungseingangstür und entwendeten Bargeld. Die Bewohnerin befand zur Tatzeit nicht in der Wohnung. Der Sachverhalt wurde erst gestern polizeilich bekannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der PI Eisenach ...

