Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Geschädigter einer Unfallflucht gesucht!

Zweibrücken (ots)

Am Dienstagmorgen, den 10.09.2024, befuhr eine 74-Jährige das Parkhaus am Hallplatz. Sie wollte um 9:30 Uhr ihr Auto auf der Ebene 3 vorwärts in einer Parklücke parken. Dabei stieß sie mit ihrem Mercedes gegen einen rechts von ihr eingeparkten grauen, flachen Sportwagen. Dieser wurde dabei an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Die Unfallverursacherin wartete zwar noch einige Zeit am Unfallort, fuhr dann jedoch weiter und meldete den Unfall erst einen Tag später. Da zu dem beschädigten Sportwagen keine Hinweise vorliegen, sucht die Polizei Zweibrücken nun den zweiten Unfallbeteiligten und bittet darum, dass sich Personen mit sachdienlichen Hinweisen unter der Telefonnummer 06332 976-0 melden. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell