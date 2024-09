POL-PDPS: Diebstahl aus einer Baumaschine

Zweibrücken (ots) - Am Dienstagnachmittag (10.09.2024) wurde ein schwarzer Mercedes-Benz Geländewagen beschädigt. Das Fahrzeug stand in der Zeit von 17:30 Uhr bis 17:35 Uhr auf dem Parkplatz des Hilgardcenters in einer Parkbox gegenüber von einem Restaurant. Während der 18-jährige Fahrer des Fahrzeuges sich noch in seinem Pkw befand, streifte eine vorbeifahrende silberne Mercedes-Benz A-Klasse das Auto des jungen ...

mehr