POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht - ZEUGEN GESUCHT

Montabaur (ots) - Am 02.09.2024 kam es gegen 12:28 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht in der Bahnhofstraße 55 in 56410 Montabaur. Laut Zeugenangaben touchierte ein Omnibus einen, in entgegen der Fahrrichtung am rechten Fahrbahnrand parkenden PKW beim Vorbeifahren und verursachte Sachschaden. Der Sachschaden an dem PKW könnte sich folglich am ...

