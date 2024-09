LPI-SHL: Sachbeschädigung an öffentlicher Toilette

Suhl (ots) - Sonntag, gegen 0:50 Uhr, meldete eine Zeugin randalierende Jugendliche in der Schleusinger Straße in Suhl beim Ausgang des Stadtparks. Die Täter bogen wiederholt an einem Verkehrszeichen herum und brachen dadurch den Befestigungspfosten auf Höhe der Verankerung im Boden entzwei. Beim Herannahen der Polizisten flüchteten die Personen in Richtung eines Einkaufsmarktes und konnten nicht mehr im Umfeld ...

