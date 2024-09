Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Jugendliche beschädigen Verkehrszeichen

Suhl (ots)

Sonntag, gegen 0:50 Uhr, meldete eine Zeugin randalierende Jugendliche in der Schleusinger Straße in Suhl beim Ausgang des Stadtparks. Die Täter bogen wiederholt an einem Verkehrszeichen herum und brachen dadurch den Befestigungspfosten auf Höhe der Verankerung im Boden entzwei. Beim Herannahen der Polizisten flüchteten die Personen in Richtung eines Einkaufsmarktes und konnten nicht mehr im Umfeld festgestellt werden. An dem Verkehrszeichen entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0227360/2024 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell