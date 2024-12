Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Einbrüche in Schulen

Recklinghausen (ots)

In zwei Schulen im Stadtteil Wulfen wurde am Wochenende eingebrochen. Ob Zusammenhänge bestehen, ist unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde auf der Straße Wittenbrink in einen Werkraum einer Schule eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten ein Fenster auf, um ins Gebäude zu gelangen und brachen dann weitere Türen und Schränke auf. Nach ersten Erkenntnissen wurde Bargeld gestohlen.

In der Nacht auf Sonntag wurde am Wulfener Markt in eine Schule eingebrochen. Hier zerstörten die Täter eine Fensterscheibe, um ins Gebäude zu kommen. Auch dort wurden weitere Türen aufgebrochen. Nach ersten Erkenntnissen wollten die Täter offenbar eine Kaffeemaschine aus der Mensa stehlen, diese fiel aber auf den Boden und wurde dabei beschädigt. Die Täter nahmen sich außerdem Eis (am Stiel) aus einer Gefriertruhe - die leeren Verpackungen ließen sie zurück. Die Tat passierte vermutlich gegen Mitternacht (in der Nacht von Samstag auf Sonntag), zu dieser Zeit wurde ein Alarm ausgelöst.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu den Einbrüchen selbst oder zu Tatverdächtigen machen können. Hinweis nimmt das zuständige Kommissariat unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell