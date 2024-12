Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Oer-Erkenschwick: Mann auf Heimweg ausgeraubt - Täter wird gesucht

Recklinghausen (ots)

Am Bereich Ewaldstraße/Am Förderturm ist in der Nacht auf Samstag ein 37-jähriger Mann von einem unbekannten Täter beraubt worden. Im Verdacht steht ein Mann, der zuvor im gleichen Bus saß wie der 37-Jährige.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der 37-Jährige gegen 23.15 Uhr in Recklinghausen in die Linie 232 eingestiegen, um nach Oer-Erkenschwick zu fahren. Im hinteren Bereich des Busses kam es zu einer unschönen Begegnung mit einem Fahrgast, der sich offenbar recht breit machte. Der 37-Jährige setzte sich daraufhin weg. Gegen 23.30 Uhr stiegen dann beide Männer an der Haltestelle "Berliner Platz" aus. Weil der 37-Jährige bereits den Verdacht hatte, der andere Fahrgast verfolge ihn, ging er einen Umweg und schneller. An der Kreuzung Ewaldstraße/Am Förderturm (gegen Mitternacht) wurde er dann plötzlich von hinten angegriffen und geschlagen. Außerdem nahm ihm die unbekannte Person die Geldbörse weg - und rannte damit weg. Ein Autofahrer wurde auf den am Boden liegenden Mann aus Oer-Erkenschwick aufmerksam und half. Der 37-Jährige musste verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben: etwa 20 bis 25 Jahre alt, ca. 1,65m bis 1,70m groß, kurze schwarze Haare, Oberlippenbart, heller Jogginganzug.

Für die Ermittlungen werden auch die Videoaufzeichnungen aus dem Bus ausgewertet. Die Polizei sucht Zeugen, die nähere Angaben zu Tatverdächtigen oder dem Raub selbst machen können. Hinweise bitte an Tel. 0800/2361 111.

