Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Hoher Sachschaden und mehrere Verletzte nach Unfall - Verdacht auf Alkohol am Steuer

Recklinghausen (ots)

Am Sonntagnachmittag gegen 17:30 Uhr kam es zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Autos.

Ein 21-Jähriger aus Ostfriesland war mit seinem Auto auf der Habinghorster Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Aus nicht abschließend geklärter Ursache kam es im Bereich der Autobahn A 42 zu einer Kollision mit einem entgegenkommenden Auto. In dem Fahrzeug befanden sich ein 30-Jähriger aus Schlitz und ein 40-jähriger Marler. Die Männer wollten nach bisherigen Erkenntnissen nach links auf die Autobahn abbiegen. Der 21-Jährige und seine Mitfahrer - eine 19-Jährige und ein 4-jähriger Junge aus Ostfriesland- wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Rettungswagen brachten sie in ein Krankenhaus. Auch die beiden anderen Männer wurden leicht verletzt. Einer von ihnen wurde ebenfalls ins Krankenhaus gefahren. Neben den Fahrzeugen wurde auch eine Leitplanke beschädigt. Insgesamt wird der entstandene Sachschaden auf über 20000 Euro geschätzt. Das Auto der Familie musste abgeschleppt werden.

Vor Ort konnte nicht zweifelsfrei geklärt werden, welcher der beiden Männer am Steuer des Autos saß. Bei beiden Personen ergab sich der Verdacht einer Alkoholisierung. Ein Arzt entnahm ihnen Blutproben. Das Auto, mit dem sie unterwegs waren, war vermutlich nicht versichert. Die Polizei stellte es sicher. Die Ermittlungen zum Unfall - vor allem, wer das Auto fuhr - dauern an. Entsprechende Anzeigen wurden geschrieben.

