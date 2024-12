Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Unbekannter Mann nach versuchtem Einbruch gesucht - mit Fotos

Bild-Infos

Download

Recklinghausen (ots)

Ein bislang unbekannter Mann versuchte am Nachmittag des 25. August des laufenden Jahres in eine Gartenlaube an der Horster Straße einzubrechen. Eine Kamera nahm den Tatverdächtigen auf. Das Foto finden Sie unter dem folgenden Link:

https://polizei.nrw/fahndung/154071

Wer kann Angaben zu dem Tatverdächtigen auf dem Foto machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell