Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Tatverdächtige nach Einbruch gesehen

Recklinghausen (ots)

Auf der Straße An den Koppeln wurde am Donnerstag in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen hebelten die unbekannten Täter eine Terrassentür auf und durchsuchten dann mehrere Räume. Nach ersten Angaben wurde Schmuck und eine Geldbörse gestohlen. Als der Bewohner gegen 17.15 Uhr nach Hause kam, konnte er drei Tatverdächtige wegrennen sehen. Sie wurden wie folgt beschrieben: männlich, Anfang 20 (Jahre), ca. 1,70 bis 1,80m groß, dunkle Bekleidung, einer trug eine schwarze Wollmütze (Fischermütze). Die Polizei sucht Zeugen, die nähere Angaben zu den Tatverdächtigen oder dem Einbruch selbst machen können. Hinweise bitte an Tel. 0800/2361 111.

