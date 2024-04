Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen

L1187: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Ludwigsburg (ots)

Gerlingen / L1187: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Der 56-jährige Fahrer eines Kraftrads der Marke Ducati befuhr am Samstagnachmittag gegen 16:40 Uhr die L1187 von Büsnau kommend in Richtung Leonberg. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor der Fahrer in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet in den Grünstreifen, woraufhin er stürzte, über die Fahrbahn rutschte und gegen ein Verkehrszeichen stieß. Der Fahrer wurde durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht, der Krad der Verletzungen ist bislang unklar. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 4.100,- Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell