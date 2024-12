Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche am Wochenende - Polizei hofft auf Hinweise

Recklinghausen (ots)

Am 3. Adventswochenende hat es bei uns im Zuständigkeitsbereich einige Einbrüche gegeben. Für die Betroffenen ist das immer schlimm. Es geht dabei nicht nur um die gestohlenen Wertgegenstände, sondern auch um das Wissen, dass Fremde im eigenen Zuhause waren. Für die Ermittlungen sind Zeugenhinweise hilfreich. Deshalb hoffen wir auch diesmal auf Angaben unter Tel. 0800/2361 111.

Dorsten:

Zwischen Freitagnachmittag und Freitagabend wurde auf dem Emmelkämper Weg in ein Wohnhaus eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen hebelten zwei Täter an der Rückseite des Gebäudes eine Tür auf. Auch im Gebäude wurden mehrere Zimmer teilweise stark durchwühlt. Gestohlen wurde unter anderem ein Tresor. Die Täter konnten von einer Videokamera aufgezeichnet werden. 1. Täter: schwarze Winterjacke mit Kapuze, dunkle Hose, schwarze Schuhe Täter 2. Täter: dunkle Weste, schwarzer Pullover darunter, schwarze Schuhe, dunkle Hose

Haltern am See:

Am Paschenberg wurde am Samstagabend in gleich zwei Häuser eingebrochen. In einem Fall wurden vier vermummte Täter von einer Videokamera aufgezeichnet. Nach bisherigen Erkenntnissen hebelten die Täter ein Fenster auf, um ins Gebäude zu kommen. Sie erbeuteten diverse Schmuckartikel. Der Einbruch passierte zwischen 17.40 Uhr und 18 Uhr. Am gleichen Abend - ein paar Häuser weiter - erbeuteten unbekannte Täter mehrere hochwertige Armbanduhren sowie Bargeld bei einem Einbruch. Auch hier wurde ein Fester aufgehebelt. Zusammenhänge der Taten können derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Herten:

Unbekannte Täter wollten am Sonntagabend - gegen 20 Uhr - in ein Wohnhaus auf der Pestalozzistraße einbrechen. Nachdem ein aufmerksamer Zeuge darauf aufmerksam wurde, flüchteten die Täter. Bei den Einbrechern soll es sich um drei Männer gehandelt haben. Nähere Beschreibungen liegen nicht vor.

Marl:

Im Laufe des Freitags wurde auf der Bahnhofstraße in ein abgelegenes Wohnhaus eingebrochen. Die Täter schlugen ein Fenster ein, um ins Haus zu gelangen. Nach ersten Erkenntnissen wurde Bargeld gestohlen.

Am Samstagabend sind unbekannte Täter auf dem Bachackerweg in ein Zweifamilienhaus eingebrochen, indem sie ein Fenster aufhebelten. Gestohlen wurde Schmuck. Ob weiteres Diebesgut erlangt wurde, ist noch unklar.

Ebenfalls am Samstagabend verschafften sich unbekannte Täter durch Aufhebeln der Eingangstür Zutritt in ein Einfamilienhaus. Es wurden sämtliche Räume nach Diebesgut durchsucht. Auf den ersten Blick wurden Parfumflaschen gestohlen.

Oer-Erkenschwick:

Auf der Knappenstraße wurde am frühen Freitagabend (zwischen 17 Uhr und 18.30 Uhr) in ein Reihenhaus eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten die Terrassentür auf, um herein zu kommen. Hinweise auf Tatverdächtige liegen bislang nicht vor.

Recklinghausen:

Auf der Theodor-Körner-Straße wurde am Freitag in eine Hochparterrewohnung eingebrochen. Zwischen dem frühen Morgenstunden und dem frühen Nachmittag wurden sämtliche Räume durchsucht. Gestohlen wurden unter anderem ein Diamantring, Armbanduhren und Bargeld.

Auf der Spichernstraße verschafften sich unbekannte Täter am Freitagnachmittag Zutritt in ein Reihenhaus, indem die Einbrecher das Schlafzimmerfenster aufhebelten. Die Bewohnerin war zur Tatzeit zuhause, befand sich aber in einem anderen Teil der Wohnung. Sie bekam die Tat deshalb zunächst nicht mit. Zum Diebesgut liegen noch keine Angaben vor.

Waltrop:

Auf der Friedhofstraße wurde am späten Sonntagnachmittag bzw. am frühen Sonntagabend (zwischen 17.15 Uhr und 18.30 Uhr) in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Die unbekannten Täter durchsuchten mehrere Räume und erbeuteten Schmuck.

