Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Öffentlichkeitsfahndung mit Phantombild

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Radweg zwischen der Weidenstraße und der Frankenstraße; Tatzeit: 24.08.2024, zwischen 02.00 Uhr und 04.00 Uhr;

Die Polizei sucht mit einem Phantombild nach einem bislang unbekannten Sexualstraftäter. Am 24.08.2024 befuhr eine Frau mit ihrem Pedelec den Radweg zwischen der Weidenstraße und der Frankenstraße. In Höhe eines Spielplatzes bemerkte sie zwei junge Männer, die ihr mit Fahrrädern folgten. Einer der Unbekannten holte sie bei der Unterführung der Landstraße 602 ein, stieß sie vom Fahrrad, schlug sie und ging sie in sexueller Weise an. Die zweite Person stand während der Tatausführung einige Meter entfernt und forderte den Täter auf, von der Frau abzulassen. Daraufhin gelang ihr die Flucht. Die Polizei bittet insbesondere den jungen Mann, der sich in Begleitung des Täters befand und diesen von der weiteren Tat abhielt, sich bei der Polizei zu melden.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: schlank, dunkle Haare, ca. 1,85 Meter groß, zwischen 15 und 18 Jahren alt, leichter Bartwuchs. Bekleidet war er mit einem schwarzen Hoodie mit Kapuze und weißem Schriftaufdruck.

Hier der Link zum Fahndungsportal der Polizei NRW: https://polizei.nrw/fahndung/145310

Wer kann Angaben zu dem Unbekannten machen? Hinweise bitte an die Kriminalinspektion I in Borken unter Tel. (02861) 9000. (ao)

