POL-COE: Lüdinghausen, Breslauer Ring/ Einbruch in Keller

Coesfeld (ots)

Unbekannte sind am Breslauer Ring in einem Mehrfamilienhaus in einen Keller eingebrochen. Die Tatzeit liegt zwischen 8 Uhr am Mittwoch (27.11.24) und 16.30 Uhr am Freitag (29.11.24). Nach derzeitigem Stand entwendeten die Täter einige Flaschen Bier. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

