Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck, Blickallee/ Genervter Mann fährt betrunken

Coesfeld (ots)

Eine Zeugin meldete am Samstag (30.11.24) ein Auto, das auf der B525 bei Nottuln in Schlangenlinien fuhr und immer wieder auf die Gegenfahrbahn geriet. Gegen 23.25 Uhr rief sie die Polizei. In Havixbeck angelangt, missachtete der Fahrer zudem ein Verkehrsschild und fuhr an der Blickallee in ein geparktes Auto. Dennoch stoppte der Autofahrer zunächst nicht, ehe er auf die Anhaltesignale der Polizei reagierte. Bei dem Fahrer handelt es sich um einen 46-jährigen Mann. Er gab zu, viel getrunken zu haben. Der Grund: Seine Frau gehe ihm auf die Nerven. Er musste mit zur Wache, wo ihm eine Ärztin eine Blutprobe entnahm. Die Polizisten untersagten ihm die Weiterfahrt, beschlagnahmten seinen Führerschein, untersagten ihm die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren ein.

