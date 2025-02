Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Neuenhaus - Raub auf Tankstelle

Neuenhaus (ots)

Am Samstagabend kam es zu einem Raubüberfall auf eine Tankstelle an der Nordhorner Straße in Neuenhaus. Zwei bislang unbekannte, männliche, maskierte und komplett dunkel gekleidete Täter betraten gegen 21:50 Uhr den Verkaufsraum. Sie bedrohten den 20-jährigen Angestellten und forderten die Herausgabe von Bargeld. Der Angestellte kam der Aufforderung nach.

Anschließend brachten die Täter den jungen Mann in die Toilettenräume und bedrohten ihn erneut, bevor sie mit der Beute in unbekannte Richtung flüchteten. Der Angestellte blieb unverletzt, erlitt jedoch einen Schock. Eine umgehend eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell