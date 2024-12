LPI-GTH: Alkoholisiert

Eisenach (ots) - Eine 38-jährige Fahrerin eines Toyota befuhr am frühen Abend des gestrigen Tages die Wartburgallee in Richtung Mariental und beabsichtigte nach links in die Johann-Sebastian-Bach-Straße einzubiegen. Eine 40-Jährige befuhr mit ihrem Skoda die Wartburgallee in entgegengesetzte Richtung und wollte ihre Fahrt geradeaus fortsetzen. Die 38-Jährige missachtete offenbar die Vorfahrtsberechtigte, sodass es zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer kam. ...

