Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Hoher Sachschaden

Eisenach (ots)

Eine 38-jährige Fahrerin eines Toyota befuhr am frühen Abend des gestrigen Tages die Wartburgallee in Richtung Mariental und beabsichtigte nach links in die Johann-Sebastian-Bach-Straße einzubiegen. Eine 40-Jährige befuhr mit ihrem Skoda die Wartburgallee in entgegengesetzte Richtung und wollte ihre Fahrt geradeaus fortsetzen. Die 38-Jährige missachtete offenbar die Vorfahrtsberechtigte, sodass es zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer kam. Aufgrund dessen waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden beläuft sich auf circa 20.000 Euro. Die Straße war zeitweise voll gesperrt. (jd)

