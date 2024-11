Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Arbeitsunfall auf Infineon-Baustelle: Gerüst stürzt um, ein Arbeiter schwer verletzt

Bild-Infos

Download

Dresden (ots)

13. November 2024, 10:09 - 11:30 Uhr

Königsbrücker Straße, Klotzsche

Am Vormittag kam es auf einer Baustelle der Firma Infineon zu einem Arbeitsunfall. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte ein Gerüst innerhalb eines Gebäudes um. Da zunächst von mehreren Verletzten ausgegangen wurde, alarmierte die Integrierte Regionalleitstelle insgesamt 45 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Dresden, des Rettungsdienstes, den B-Dienst sowie die Stadtteilfeuerwehr Klotzsche. Auch die Betriebsfeuerwehr des Unternehmens wurde zur Unterstützung hinzugezogen. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war ein Arbeiter unter dem Gerüst eingeklemmt. Die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr befreiten den Mann mit Muskelkraft und übergaben ihn zur weiteren Versorgung an den Rettungsdienst. Der schwer verletzte, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzte Arbeiter wurde notärztlich versorgt und anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Maßnahmen seitens der Einsatzkräfte waren nicht erforderlich. Die genaue Unfallursache wird derzeit ermittelt.

Original-Content von: Feuerwehr Dresden, übermittelt durch news aktuell