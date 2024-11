Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Lkw gerät auf der A4 in Brand

Dresden (ots)

7. November 2024, 15:51 - 17:30 Uhr

BAB 4 Dresden-Erfurt

Feuerwehr und Rettungsdienst wurden zu einem brennenden Lkw nahe der Raststätte "Dresdner Tor" alarmiert. Bereits auf der Anfahrt war eine starke Rauchentwicklung weithin sichtbar. Ein mit Stückgut (Pakete) beladener Lkw stand bei Eintreffen der Einsatzkräfte vollständig in Flammen. Vorausgegangen war ein technischer Defekt am Fahrzeug, weshalb die Polizei den Lkw zum Rasthof begleitete - als plötzlich der Brand ausbrach und sich rasch auf das gesamte Fahrzeug ausbreitete. Mehrere Trupps unter Atemschutz nahmen mit Wasser und Löschschaum die Brandbekämpfung auf. Um versteckte Glutnester zu erreichen, musste der Lkw entladen werden. Verletzt wurde bei diesem Einsatz niemand. Die BAB 4 war in Fahrtrichtung Erfurt zeitweise voll gesperrt. Alarmiert wurden 30 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Übigau, der Rettungswache Friedrichstadt, der A-Dienst sowie die Stadtteilfeuerwehren Brabschütz und Gompitz.

