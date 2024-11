Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus

Bild-Infos

Download

Dresden (ots)

4. November 2024, seit 12:33 Uhr

Tanneberger Weg, Gorbitz

Seit den Mittagsstunden bekämpfen Feuerwehr und Rettungsdienst mit 30 Einsatzkräften einen Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses am Tanneberger Weg. Die Ursache des Feuers ist noch unklar und wird derzeit ermittelt. Eine starke Rauchentwicklung, ausgelöst durch den Brand, wurde von Bewohnern im Erdgeschoss bemerkt, da Rauch über einen Installationsschacht in eine Wohnung gezogen war. Mehrere Trupps unter Atemschutz gingen mit einem Strahlrohr umgehend zur Brandbekämpfung vor und konnten die Flammen schnell löschen. Der Rettungsdienst untersuchte zwei Personen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung. Bei einem 34-jährigen Patienten erhärtete sich dieser Verdacht, sodass er mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus transportiert wurde. Aktuell laufen aufwändige Belüftungsmaßnahmen, um den giftigen Brandrauch aus dem Gebäude zu entfernen. Zusätzlich kam es in dem Gebäude zu einem Wasserschaden, der ebenfalls behoben werden muss.

Für die Dauer des Einsatzes bleibt der Tanneberger Weg voll gesperrt.

Original-Content von: Feuerwehr Dresden, übermittelt durch news aktuell