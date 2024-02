Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240209.4 Marne: Einbruchsversuch am helllichten Tag

Glückstadt (ots)

Donnerstagvormittag hat ein Einbrecher versucht, in ein Einfamilienhaus in Marne einzudringen. Der Bewohner bemerkte den Täter und schlug ihn in die Flucht.

Um 09.45 Uhr hielt sich der 81-Jährige Bewohner eines Hauses in der Feldstraße in seiner Küche auf. Als er verdächtige Geräusche vernahm, begab er sich in sein Wohnzimmer und stellte fest, dass offenbar jemand versucht hatte, über das auf Kipp stehende Fenster in sein Haus einzudringen. Das, was der Geschädigte von dem Eindringling noch sah, war ein Schatten. Zurück blieben Schuhabdrücke, ein Schaden entstand nicht.

Merle Neufeld

