Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht der KPB Heinsberg vom 07.09.2024

Heinsberg (ots)

Delikte:

Hückelhoven-Doveren - Einbrecher entwenden Pkw

Im Zeitraum von Freitag, 06.09.2024, 03.00 Uhr bis 06.00 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einem Haus in der Hetzerather Straße. Die Täter gelangten vermutlich durch ein auf "Kipp" stehendes Fenster in das Haus und entwendeten dort zunächst die Fahrzeugschlüssel des Geschädigten. Mittels der Schlüssel konnten die Täter den auf der Straße geparkten Mercedes Coupé C180 (Farbe weiß) entwenden. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort und nahm ihre Ermittlungen auf.

Gangelt - Diebstahl eines Rollers

Am Freitag gegen Mittag (06.09.2024, 11.50 Uhr bis 12.45 Uhr) stellte der Geschädigte seinen Leichtkraftrad-Roller in einer Einfahrt in der Straße "Am Freibad" ab, welcher dort durch unbekannte Täter entwendet wurde.

Verkehrsunfälle:

Hückelhoven-Brachelen - Mit gestohlenem Roller verunglückt

Am Freitag (06.09.2024) kam es um 16.20 Uhr, an der Einmündung Rischmühlenstraße/Linnicher Straße, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Roller. Die 69-jährige Pkw-Fahrerin aus Linnich fuhr mit ihrem Fahrzeug auf der vorfahrtberechtigten Rischmühlenstraße in Richtung Linnich. Aus der untergeordneten Linnicher Straße beabsichtige ein 19-jähriger Mann aus Brachelen, der mit seinem 14-jährigen Sozius unterwegs war, in die Rischmühlenstraße einzubiegen. Hierbei übersah er offensichtlich den Pkw und es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Die Rollerfahrer stürzten zu Boden und wurden hierdurch leicht verletzt. Die Pkw Fahrerin erlitt einen Schock. Die Beteiligten wurden durch eine alarmierte Besatzung eines Rettungswagens vor Ort behandelt, eine Zuführung zum Krankenhaus war nicht erforderlich. Bei der Überprüfung der Fahrzeuge konnten die Polizeibeamten feststellen, dass der Roller gestohlen und nicht zum Verkehr zugelassen war. Der Roller wurde durch die Polizei sichergestellt und die Ermittlungen zu den weiteren Tatumständen aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell