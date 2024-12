LPI-GTH: Ohne Fahrerlaubnis

Großbreitenbach (Ilm-Kreis) (ots) - Heute Morgen befuhr ein 61-jähriger Fahrer eines Mercedes Sprinters die L1047 von Möhrenbach in Richtung Hohe Tanne als plötzlich eine Baumgruppe entwurzelte und auf das Fahrzeug fiel. Infolgedessen war der Mercedes nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der 61-jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht und medizinisch untersucht, er bliebt unverletzt. Die Straße musste in der weiteren Folge von weiteren umgestürzten ...

